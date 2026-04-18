Нам потрібно бути більш пильними. Кожна така жахлива ситуація, як з терактом сьогодні – це урок для всіх. Ми зможемо з цим впоратися, і покращити нашу безпеку. Цивільні мають мати зброю для самозахисту. Легалізація короткостволу давно необхідна. Це моя особиста думка,

– сказав він.

Як зараз діє законодавство щодо зброї?

В Україні обіг зброї регулюється не одним "законом про зброю", а низкою підзаконних актів МВС та постанов Кабміну, а також Кримінальним кодексом. Базова логіка така: громадяни можуть володіти певними видами вогнепальної зброї лише за дозволом поліції, але повноцінного закону про цивільну вогнепальну зброю (зокрема короткоствольну) досі немає – він обговорюється роками та не ухвалений у фінальному вигляді.

Фактично сьогодні дозволена мисливська та спортивна зброя: гладкоствольна рушниця, нарізні карабіни, пневматика, а також травматична зброя (обмежено і з дозволом). Щоб отримати дозвіл, громадянин проходить перевірку: довідку про несудимість, медичний огляд, навчання з правил поводження зі зброєю та перевірку поліцією.

Після цього зброя реєструється і вноситься в облікові бази МВС. Короткоствольна бойова зброя в Україні офіційно не дозволена для вільного володіння, хоча є численні законопроєкти про її легалізацію і створення реєстру цивільної зброї.

Травматична зброя формально доступна, але має жорсткі обмеження: дозвіл, перевірки, заборона прихованого носіння без підстав і контроль поліції. Є також окремі режими, пов’язані з воєнним станом: у 2022 році держава дозволила цивільним використовувати видану зброю для оборони, але це тимчасовий виняток, а не загальне правило.

Важливий момент: навіть законно зареєстровану зброю не можна просто "носити як хочеш" – зазвичай дозволяється зберігання вдома або транспортування за правилами, а приховане або постійне носіння обмежене.

Який законопроєкт готує Верховна Рада?