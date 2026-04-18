Нам потрібно бути більш пильними. Кожна така жахлива ситуація, як з терактом сьогодні – це урок для всіх. Ми зможемо з цим впоратися, і покращити нашу безпеку. Цивільні мають мати зброю для самозахисту. Легалізація короткостволу давно необхідна. Це моя особиста думка,
– сказав він.
Як зараз діє законодавство щодо зброї?
В Україні обіг зброї регулюється не одним "законом про зброю", а низкою підзаконних актів МВС та постанов Кабміну, а також Кримінальним кодексом. Базова логіка така: громадяни можуть володіти певними видами вогнепальної зброї лише за дозволом поліції, але повноцінного закону про цивільну вогнепальну зброю (зокрема короткоствольну) досі немає – він обговорюється роками та не ухвалений у фінальному вигляді.
Фактично сьогодні дозволена мисливська та спортивна зброя: гладкоствольна рушниця, нарізні карабіни, пневматика, а також травматична зброя (обмежено і з дозволом). Щоб отримати дозвіл, громадянин проходить перевірку: довідку про несудимість, медичний огляд, навчання з правил поводження зі зброєю та перевірку поліцією.
Після цього зброя реєструється і вноситься в облікові бази МВС. Короткоствольна бойова зброя в Україні офіційно не дозволена для вільного володіння, хоча є численні законопроєкти про її легалізацію і створення реєстру цивільної зброї.
Травматична зброя формально доступна, але має жорсткі обмеження: дозвіл, перевірки, заборона прихованого носіння без підстав і контроль поліції. Є також окремі режими, пов’язані з воєнним станом: у 2022 році держава дозволила цивільним використовувати видану зброю для оборони, але це тимчасовий виняток, а не загальне правило.
Важливий момент: навіть законно зареєстровану зброю не можна просто "носити як хочеш" – зазвичай дозволяється зберігання вдома або транспортування за правилами, а приховане або постійне носіння обмежене.
Який законопроєкт готує Верховна Рада?
Верховна Рада України готується розглянути законопроєкт №5708 про цивільну вогнепальну зброю, який передбачає системне врегулювання обігу зброї в країні. Документ був ухвалений у першому читанні ще у лютому 2022 року та зараз винесений до порядку денного майбутніх сесій парламенту.
Законопроєкт передбачає створення Єдиного державного реєстру зброї під управлінням МВС, без якого неможливо буде отримати право власності. Також пропонується запровадити класифікацію цивільної зброї на кілька категорій – від автоматичної до довгоствольної гладкоствольної та нарізної.
У разі ухвалення документа будуть визначені чіткі правила володіння, зберігання та носіння різних типів зброї для громадян України. У парламенті тривають дискусії щодо фінальної редакції закону та його впливу на безпекову ситуацію в країні.