Про це пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичу газету.

Чи буде Рада розглядати законопроєкт про вогнепальну зброю для цивільних?

Право на цивільну вогнепальну зброю можуть розглянути на найближчих сесіях Верховної Ради. Це питання внесли до порядку денного.

Відомо, що проєкт закону №5708 отримав щонайменше 700 право до другого читання.

Як пише видання, те, що законопроєкт внесли до списку, може означати, що все ж таки він буде ухвалений. Зокрема депутати пропонують встановити категорії цивільної зброї:

автоматична зброя належатиме до категорії A;

гладкоствольна короткоствольна (травматична) – до В;

короткоствольна вогнепальна (не травматична) – до С;

довгоствольна гладкоствольна – до D;

довгоствольна нарізна та комбінована – до E.

В Україні також планують створити Єдиний державний реєстр зброї від МВС. Лише за умови, що зброя буде занесена до реєстру, право володіння на неї надаватиметься.

Мати власну зброю дозволять українцям, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні. Також умовою є відсутність медичних протипоказань, судимостей, за останній рік не мали адмінпротоколів за низку порушень. Також важливо, щоб людина, яка хоче володіти зброєю, повинна не бути позбавленими цього права через суд і не мати санкцій.

Тимчасове обмеження права буде для тих власників зброї, які мають борги.

Закон повністю заборонятиме й кілька видів зброї, зокрема тією, яка зроблена з непомітних для детекторів металів; має перероблені або з незаконно зміненими частинами чи маркуванням.

Також заборонятиметься володіння зброєю:

категорії B з калібром менш ніж 6 мм; нарізною зброєю калібром понад 12,7 мм із швидкістю кулі понад 700 метрів за секунду; гранатометами, мінометами, вогнеметами, та артсистемами; боєприпасами бронебійної, вибухової чи запальної дії, патронами до короткоствольної зброї B та C із дробом, картеччю чи фрагментацією.

Законопроєкт також пропонує заборонити заставу зброї, використання невідповідних патронів до травматичної, та реєстрацію однієї одиниці зброї на кількох осіб.

Щодо носіння зброї в людних місцях також будуть обмеження. Власники категорій C, D та E носитимуть зброю лише вдома, на полюванні, в тирах чи на стрільбищах, а от ті, хто володіє зброєю категорії B, зможуть носити її всюди, крім зон, вільних від зброї. За такими ж правилами дозволяється носити короткоствольну зброю категорії С.

Нинішній законопроєкт може стати найбільшою реформою законодавства щодо володіння зброєю за всю історію України.

Яким є законодавство України у сфері зброї?