Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України. Правоохоронці оприлюднили покрокову інструкцію того, що потрібно знати про декларування зброї.

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Новий закон про зброю вступив у дію

Як нагадали в українському відомстві, сьогодні вступив у дію Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Це закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.

Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції,

– вказують в МВС.

Що треба знати про декларування зброї / Інфографіка МВС України

За словами заступника Міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю з'явиться у застосунку Дія. Зазначалося раніше, що цифровий дозвіл повністю замінить паперовий документ.