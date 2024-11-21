Повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка. Згідно із законопроєктом, таким військовослужбовцям відновлять виплати заробітної плати, дію пільг, соціальних гарантій та всіх інших видів забезпечення.

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Що відомо про новий законопроєкт

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12095, який стосується добровільного повернення на службу осіб, які вперше самовільно залишили військові частини або дезертували. Документ підтримали 253 депутати.

Цей закон дозволяє тим військовослужбовцям, які самовільно залишили свої частини або місця служби, а потім добровільно повернулися і висловили готовність продовжувати службу, поновити свою військову службу.

Для цих осіб відновлюються виплати заробітної плати, пільги, соціальні гарантії, а також надаються всі інші види забезпечення.

Документ також передбачає, що кримінальні провадження, розпочаті за статтями 407 (самовільне залишення частини) і 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України, не є підставою для відмови у продовжені військової служби.