Сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка. Согласно законопроекту, таким военнослужащим восстановят выплаты заработной платы, действие льгот, социальных гарантий и всех других видов обеспечения.

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Что известно о новом законопроекте

Верховная Рада приняла законопроект № 12095, который касается добровольного возвращения на службу лиц, которые впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали. Документ поддержали 253 депутата.

Этот закон позволяет тем военнослужащим, которые самовольно оставили свои части или места службы, а затем добровольно вернулись и выразили готовность продолжать службу, возобновить свою военную службу.

Для этих лиц восстанавливаются выплаты заработной платы, льготы, социальные гарантии, а также предоставляются все другие виды обеспечения.

Документ также предусматривает, что уголовные производства, начатые по статьям 407 (самовольное оставление части) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы.