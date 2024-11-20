Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада приняла законопроект о лишении государственных наград

Железняк сообщил, что на заседании 20 ноября Верховная Рада проголосовала за законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины. Соответствующий документ приняли в целом, "за" проголосовали 283 народных депутата.



Как проголосовали нардепы / Фото Ярослав Железняк

Известно, что законопроект регулирует конфискацию государственных наград у людей, которые популяризируют или пропагандируют, а также оправдывают войну в Украине, временную оккупацию территорий и российскую агрессию.

Говорится также об осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также за преступления против основ нацбезопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Согласно тексту законопроекта, забирать государственные награды смогут по решению суда. Вместе с изъятием награды бывшие обладатели будут терять все льготы.

Представители Движения ЧЕСТНО добавили, что давно выступали за разработку механизма лишения государственных наград, ведь многие фигуранты Реестра предателей до сих пор имеют государственные награды. В частности, государственную награду и звание Героя Украины имеет один из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ – Юрий Бойко. Также орденами государственного значения были награждены и другие предатели Украины: Илья Кива, Николай Азаров, Виктор Медведчук и тому подобное.