Як повідомляє нардеп Павло Фролов, відповідна норма діятиме на час воєнного стану та 90 днів після його закінчення. При цьому вогнепальна зброя для захисту повинна бути задекларована.

Дивіться також Рада прийняла законопроєкт про статус бійців, які воюють у Росії

Зброя для захисту від Росії

Парламент ухвалив в цілому закон №9538, яким надається право цивільним особам володіти та користуватися отриманою від МВС вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, для відсічі збройної агресії Росії,

– пише Фролов.

Закон встановлює обов'язок особи, що знайшла вогнепальну зброю, повідомляти про знахідку поліцію протягом 24 годин, для подальшої здачі або декларування. Окрім цього, закон встановлює певні обмеження – не можна декларувати таку зброю:

зброя калібру більше 12,7 мм;

гладкоствольна зброя калібру більше 23 мм,

кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, ПЗРК тощо.

Водночас цивільні особи повинні здати знайдену та задекларовану вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до поліції у термін, що становить не пізніше 90 днів після закінчення воєнного стану.

Подальше набуття цією особою зброї у власність може відбутись після спливу трьох місяців з дня здачі для перевірки до поліції.