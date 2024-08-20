Как сообщает нардеп Павел Фролов, соответствующая норма будет действовать на время военного положения и 90 дней после его окончания. При этом огнестрельное оружие для защиты должно быть задекларировано.

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Оружие для защиты от России

Парламент принял в целом закон №9538, которым предоставляется право гражданским лицам владеть и пользоваться полученным от МВД огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, для отпора вооруженной агрессии России,

– пишет Фролов.

Закон устанавливает обязанность лица, нашедшего огнестрельное оружие, сообщать о находке полицию в течение 24 часов, для дальнейшей сдачи или декларирования. Кроме этого, закон устанавливает определенные ограничения – нельзя декларировать такое оружие:

оружие калибра более 12,7 мм;

гладкоствольное оружие калибра более 23 мм,

пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, ПЗРК и тому подобное.

В то же время гражданские лица должны сдать найденное и задекларированное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы в полицию в срок, что составляет не позднее 90 дней после окончания военного положения.

Дальнейшее приобретение этим лицом оружия в собственность может состояться по истечении трех месяцев со дня сдачи для проверки в полицию.