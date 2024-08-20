В Верховной Раде 20 августа выдалось плодотворным. Важнейшим решением стал запрет УПЦ МП. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

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Что дает законопроект о статусе военных, которые воюют в России

По словам парламентария Ярослава Железняка, закон гарантирует военным, которые воюют в России, такие же выплаты и преференции, как на передовой. Это касается и тех, кто сражается в Курской области.

В "Слуге народа" объяснили, что этот законопроект – о соцзащите военнослужащих. А в целом его инициировал президент.

Детали рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Должны гарантировать участникам операции на Курщине и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, которые предусмотрены для передовой,

– сказал он.

Интересно! ВСУ в Курской области могут взять россиян в котел – до этого им осталось пройти 5 километров. В Bild оценили потенциальные потери врага в три тысячи солдат.