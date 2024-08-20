Проект ГУР "Хочу жить" уже обратился к вражеским солдатам с призывом сдаваться в плен. Там указали, что россиянам грозит Глушковский котел, потому что все мосты через Сейм уничтожены.

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ВСУ могут взять россиян в котел на Сейме

С 16 августа украинские войска начали взрывать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. Это может отрезать группировку россиян, поскольку район с запада и юга окружен территорией Украины. Россия в ответ организует понтонные переправы и воздушный мост, а также обороняет оставшийся на востоке проход. Накануне ВСУ захватили там села Снагость и Апанасовка. До реки Сейм и закрытия котла им осталось 5 километров,

– говорится в сообщении.

Возможный котел на реке Сейм / Фото Bild

Внутри котла могут быть от 2 до 3 тысяч россиян. Юлиан Репке сообщил, что граница между Россией и Украиной на юге и западе котла подготовлена к обороне. Но россиянам будет трудно обороняться, если ВСУ будут наступать с востока.

На западе ВСУ уже перешли границу, взяв под контроль хутор Отруба – территорию за 15 квадратных километров до Сейма.



ГУР предупредило россиян о котле в Глушковском районе Курской области / Фото "Хочу жить"

В Bild пишут, что россияне обречены, однако вряд ли эта битва станет решающей.

"У россиян сейчас простой выбор: бороться и оборонять эту территорию, или отступить. Очевидно, оба варианта для них фатальны. Но надо прямо сказать, что эта битва не имеет решающего характера. Потому что мы не знаем, как много сил осталось в Украине", – подытожил Рёпке.

Хронология создания котла на Сейме в Курской области

Первый мост взорвали 16 августа в селе Глушково, второй – 17 августа в Званом.

Третий мост через Сейм ВСУ уничтожили 19 августа. Это произошло вблизи села Карыж.

Общая территория окружения в Глушковском районе – 700 квадратных километров. Россияне, скорее всего, оказались в оперативном окружении ("котле") и отрезаны от всех путей снабжения.

Тем временем Апти Алаудинов из "Ахмата" призывает бросать в бой срочников. Эти призывы могут вызвать политический кризис в Кремле.