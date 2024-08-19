Ранее оборонцы "положили" мосты в Глушково и в районе села Званное. Это означает большую угрозу для части группировки российских захватчиков.

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Уничтожение мостов через Сейм

Так, утром 19 августа российские военкоры сообщили об уничтожении третьего моста через Сейм – вблизи села Карыж. Таким образом российские войска в этом районе, вероятно, оказались в оперативном окружении ("котле"). ВСУ отрезали врага от всех путей снабжения.

Общая территория окружения в Глушковском районе составляет 700 квадратных километров.

Площадь территории, отрезанной от снабжения / фото из сети

Самый большой мост на данном участке фронта – в селе Глушково – ВСУ уничтожили днем 16 августа. Через сутки был добит мост чуть севернее, в Званном. Судя по кадрам, по нему можно пройти только пешком, перегнать технику не получится.

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