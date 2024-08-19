Раніше оборонці "поклали" мости у Глушковому та районі села Званне. Це означає велику загрозу для частини угрупування російських загарбників.

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Знищення мостів через Сейм

Так, вранці 19 серпня російські воєнкори повідомили про знищення третього моста через Сейм – поблизу села Кариж. Таким чином російські війська у цьому районі, ймовірно, опинилися в оперативному оточенні ("котлі"). ЗСУ відрізали ворога від усіх шляхів постачання.

Загальна територія оточення у Глушківському районі становить 700 квадратних кілометрів.

Площа території, відрізаної від постачання / фото з мережі

Найбільший міст на даній ділянці фронту – у селі Глушково – ЗСУ знищили вдень 16 серпня. Через добу було добито міст трохи на північ, у Званному. Судячи з кадрів, ним можна пройти тільки пішки, перегнати техніку не вийде.

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