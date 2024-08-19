У звіті зазначено, що ні українські, ні російські сили не мають можливостей для здійснення окремих стратегічно вирішальних операцій. Замість цього вони повинні проводити серію послідовних операцій з обмеженими цілями, які в сукупності можуть призвести до досягнення стратегічних результатів.

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Яке має значення операція в Курській області

На думку аналітиків, оцінювати наслідки українського вторгнення в Росію і російських наступальних дій на сході України наразі зарано. Важливість цих операцій залежатиме від їх впливу на подальші кампанії обох сторін.

Здатність Росії та України створювати глибокі оборонні позиції та резерви означає, що жодна окрема кампанія не зможе досягти стратегічних цілей. Росія, на думку аналітиків, має достатньо бойової потужності, щоб прикрити свої кордони, якщо вона цього забажає, ціною досягнення інших цілей.

Водночас, обидві сторони мають достатньо ресурсів, щоб стабілізувати фронт і створити оборонні позиції в тилу навіть після успішного проникнення.

Отже, ефективний дизайн української та російської кампанії потребує продуманості та планування кількох послідовних операцій, кожна з яких визначає умови для наступної операції,

– мовиться у звіті.

Аналітики зазначають, що жодна зі сторін не здатна безперервно проводити послідовні операції, що надає можливість іншій стороні перехопити ініціативу під час оперативних пауз.