Про це йдеться у звіті ISW. В Інституті вивчення війни проаналізували, скільки окупантів ворог вже перекинув з України в Курську область.

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Росія перекинула на Курщину 5000 бійців з фронту в Україні

Українська операція в Курській області продовжує змушувати Росію передислокувати сили з інших місць. Аналітики припустили, ймовірно, наступні етапи бойових дій на території країни-агресорки вимагатимуть збільшення російської живої сили та матеріальних засобів у цьому районі.

The Wall Street Journal 17 серпня з посиланням на джерело повідомило, що російські війська передислокували "кілька" неповних бригад загальною чисельністю 5000 осіб з України в Курську область посеред тижня з 6 по 13 серпня.

Також співрозмовник видання зазначив, що окупаційні війська передислокували неповну чисельність бригади з Донецької області, мабуть, маючи на увазі елементи бригади "П'ятнашка" псевдореспубліки, прибуття якої в Курську область ISW спостерігав близько 8 серпня, разом з іншими меншими російськими нерегулярними формуваннями з Донецької області.

Станом на 15 серпня підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу) також прибули на Курщину. Аналітики нещодавно спостерігали елементи бригади, які останніми місяцями воюють поблизу Часового Яру Донецької області місяців.

Звіт WSJ про 5000 російських військовослужбовців частково збігається з повідомленням про те, що станом на 11 серпня російські сили передислокували до лінії фронту в Курській області до 11 батальйонів,

– зазначили в Інституті вивчення війни.

Додали, російський батальйон "Тигр" 155-ї бригади морської піхоти 17 серпня оголосив, що підрозділи перекидають у Курську область. Раніше, станом на 31 липня, аналітики спостерігали як підрозділи цього батальйону діяли поблизу Вовчанська Харківської області.

Російські війська передислокували додаткові сили в Курську область з першого тижня української операції. І, ймовірно, передислокували в Курську область загалом понад 5000 військовослужбовців,

– підсумували в ISW.

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