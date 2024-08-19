Об этом говорится в отчете ISW. В Институте изучения войны проанализировали, сколько оккупантов враг уже перебросил из Украины в Курскую область.

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Россия перебросила на Курщину 5000 бойцов с фронта в Украине

Украинская операция в Курской области продолжает заставлять Россию передислоцировать силы из других мест. Аналитики предположили, вероятно, следующие этапы боевых действий на территории страны-агрессора потребуют увеличения российской живой силы и материальных средств в этом районе.

The Wall Street Journal 17 августа со ссылкой на источник сообщил, что российские войска передислоцировали "несколько" неполных бригад общей численностью 5000 человек из Украины в Курскую область посреди недели с 6 по 13 августа.

Также собеседник издания отметил, что оккупационные войска передислоцировали неполную численность бригады из Донецкой области, видимо, имея в виду элементы бригады "Пятнашка" псевдореспублики, прибытие которой в Курскую область ISW наблюдал около 8 августа, вместе с другими меньшими российскими нерегулярными формированиями из Донецкой области.

По состоянию на 15 августа подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Ленинградского военного округа) также прибыли в Курскую область. Аналитики недавно наблюдали элементы бригады, которые в последние месяцы воюют вблизи Часового Яра Донецкой области месяцев.

Отчет WSJ о 5000 российских военнослужащих частично совпадает с сообщением, что по состоянию на 11 августа российские силы передислоцировали к линии фронта в Курской области до 11 батальонов,

– отметили в Институте изучения войны.

Добавили, российский батальон "Тигр" 155-й бригады морской пехоты 17 августа объявил, что подразделения перебрасывают в Курскую область. Ранее, по состоянию на 31 июля, аналитики наблюдали как подразделения этого батальона действовали вблизи Волчанска Харьковской области.

Российские войска передислоцировали дополнительные силы в Курскую область с первой недели украинской операции. И, вероятно, передислоцировали в Курскую область в целом более 5000 военнослужащих,

– подытожили в ISW.

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