Так, генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що на Курському напрямку у ворога мінус ще один міст. Також Командувач Повітряних сил показав кадри потужної роботи українських захисників.

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ЗСУ знищили міст у Курській області

Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!

– підкреслив Командувач.

Також генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував пілотам за професіоналізм і результат. Наголосив, що разом – до перемоги.

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Зауважимо, напередодні, ввечері суботи телеграм-канали писали про знищення другого моста через річку Сейм. Ймовірно, йдеться про переправу в районі села Званного. Цим шляхом окупанти забезпечували свої підрозділи на Курському напрямку.