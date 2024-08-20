Несмотря на то, что Силы обороны имеют успехи, ситуация остается сложной. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что уничтожение мостов является важным.

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Куда движутся Силы обороны

"Идея и замысел украинского командования понятны. Наши подразделения продвигаются на запад, а также с юга. С территории Сумщины и в сторону населенного пункта Теткино они имеют успех", – рассказал Александр Мусиенко.

На западе боевые действия ведутся в районе Коренево. Учитывая этот участок становится понятно, что мосты через реку Сейм соединяют и обеспечивают логистику россиян.

Вражеские подразделения могли бы использовать их если бы передислоцировались на восток, но там уже есть украинские войска.

Ситуация на Курщине: смотрите на карте

Опций осталось не так много: на юг Сумщина, на восток – украинские войска, а на севере река без мостов. Очевидно, понтонных переправ у России нет, а чтобы они пришли нужно время,

– заметил Мусиенко.

Намерение Украины понятно, но не надо забывать, что на Курщине идут ожесточенные бои. Враг оказывает сопротивление. Он действительно имеет проблемы с подвозом ресурсов, но ситуация нелегкая.

Напомним, что о подрыве мостов сообщали 16 и 18 августа. Из-за повреждения моста в поселке Глушково сотни оккупантов могли оказаться в окружении.

На следующий день, 19 августа, стало известно об уничтожении третьего моста через реку Сейм в Глушковском районе. ВСУ отрезали врага от путей снабжения.