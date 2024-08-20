Попри те, що Сили оборони мають успіхи, ситуація залишається складною. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що знищення мостів є важливим.

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Куди рухаються Сили оборони

"Ідея та задум українського командування зрозумілі. Наші підрозділи просуваються на захід, а також з півдня. З території Сумщини та в бік населеного пункту Тьоткіно вони мають успіх", – розповів Олександр Мусієнко.

На заході бойові дії ведуться в районі Коренево. З огляду на цю ділянку стає зрозуміло, що мости через річку Сейм з'єднують та забезпечують логістику росіян.

Ворожі підрозділи могли б використовувати їх якби передислоковувалися на схід, але там вже є українські війська.

Ситуація на Курщині: дивіться на карті

Опцій залишилося не так багато: на південь Сумщина, на схід – українські війська, а на півночі річка без мостів. Очевидно, понтонних переправ у Росії немає, а щоб вони прийшли потрібен час,

– зауважив Мусієнко.

Намір України зрозумілий, але не треба забувати, що на Курщині йдуть запеклі бої. Ворог чинить спротив. Він справді має проблеми з підвезенням ресурсів, але ситуація нелегка.

Нагадаємо, що про підрив мостів повідомляли 16 і 18 серпня. Через пошкодження моста у селищі Глушкове сотні окупантів могли опинитися в оточенні.

Наступного дня, 19 серпня, стало відомо про знищення третього моста через річку Сейм у Глушківському районі. ЗСУ відрізали ворога від шляхів постачання.