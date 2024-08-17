У російських ЗМІ почали поширювати інформацію про руйнування мосту у п'ятницю, 16 серпня. На опублікованих відео стверджують про приліт декількох ракет.

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РосЗМІ опублікували кадри знищеного мосту у Глушковому

Росіяни скаржаться, що через пошкодження мосту приблизно 700 окупантів могли опинитися в оточенні.

Частина Глушківського району зараз відрізана – це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Евакуювати мирне населення тепер можна лише водою,

– писали росЗМІ.

Там стверджують, що ЗСУ нібито випустили по переправі декілька американських ракет Himars. За їхніми словами, цим не обійшлося – згодом був ще один приліт, унаслідок якого обвалився один із прольотів.

Росіяни показали знищений міст у Глушковому: дивіться відео

На відео стверджують, що по мосту нібито прилетіло 4 ракети. Переправа дійсно зазнала серйозних ушкоджень.

У росЗМІ показали пошкодження мосту: дивіться відео