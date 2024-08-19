Командир взводу "Нахтігаль" Василь Галамай розповів 24 Каналу, що операція стала повною несподіванкою для Росії. Саме це дозволило доволі успішно її розвинути.

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Що відбувається на Курщині

Прорив кордону відбувся 6 серпня і відтоді росіяни мали змогу перевести війська, продумати хід дій.

З часом опір, який чинить ворог, стає дедалі більшим, підтягується значно більша кількість військ і вже зараз ми можемо це спостерігати,

– розповів Василь Галамай.

Росіяни застосовують велику кількість артилерії, її значно більше, ніж на початку, також з'явилося багато FPV-розрахунків. З перших днів і дотепер окупанти активно застосовують КАБи, якими відпрацьовують по позиціях Сил оборони, щоб сповільнити їхній рух.

Попри це, просування відбувається і надалі. Просто опір став більшим, наші штурмові підрозділи масштабно його зустрічають,

– додав боєць ЗСУ.

Він додав, що на конкретному етапі операції не зіштовхувався з браком сил і засобів. Втім лише Генштаб та вище командування можуть говорити про кількість накопичених боєприпасів, які були залучені для прориву кордону та для подальших дій.

"Чи маємо конкретно ми засоби, якими працюємо? Так, у нас їх достатньо, наше командування постійно про це дбає. Відповідно ми можемо вносити свою лепту у загальну справу", – додав Василь Галамай.

Звідки ворог бере підкріплення

За словами командира взводу "Нахтігаль", можна сподіватися, що росіяни перекинуть частину військ з Донецького напрямку. Адже саме ця ділянка фронту є особливо складною.

Тому є надія, що ворога вдасться знищувати на його території, до того ж не лише безпосередньо в бойовому зіткненні. Сили оборони за час свого маршу показали, що можуть діяти на випередження, тобто ще до того, як колони противника розгорнулися.