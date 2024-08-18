Кількість штурмів на Покровському напрямку стабільно висока. Росіянам вдається тиснути завдяки новій тактиці. Детальніше про неї 24 Каналу розповів Іван Сєкач – пресофіцер 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Що відбувається біля Покровська

На Покровському напрямку, в районі Мирнограду, йдуть активні бойові дії. Російські війська не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ та шукають у ній слабкі місця.

Фронт палає. Штурми відбуваються постійно. Вчора вночі (у ніч на 18 серпня – 24 Канал) нас штурмувало 12 одиниць техніки – кілька одиниць було знищено та пошкоджено. Піхота була розсіяна, та розбіглась по посадках. Її потім активно знищували,

– розповів Іван Сєкач.

Послаблення тиску з боку ворога на Покровському напрямку немає. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, в середньому на цій ділянці фронту відбувається близько 50 штурмів.

"Наша бригада на цьому напрямку з кінця квітня. З того часу кількість штурмів не змінилася, вони відбуваються по кілька десятків разів на добу. Тут потрібне уточнення: це штурми не на дві години, вони постійні", – зауважив військовий.

Ворог застосовує тактику малих груп, які діють фактично цілодобово. Лише іноді вночі буває перепочинок, адже росіяни потребують технічного забезпечення.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Як змінилась тактика росіян на Сході

Російські військові намагаються накопичити сили й засоби для того, аби штурмувати українські позиції. Однак загалом тактика росіян змінилась.

"М'ясні штурми" – це тепер рідкісна історія. Вони тепер ведуть штурми малими штурмовими групами: 5 – 6 груп (по 2 – 3 людини у кожній) одночасно йдуть у проміжку одного кілометра. Артилерії дуже важко знищувати такі рухомі цілі, тим паче, коли мовиться про таку малу кількість людей, то йде багато снарядів на їхнє знищення, – відзначив Сєкач.

Так само не завжди відпрацювати по ворогові можуть FPV-дрони. Наприклад, коли росіяни перебувають у посадках, робота безпілотників стає фактично неможливою. Однак майстерність артилеристів та українська піхота все ж дають ворогові відсіч.

Варто також відзначити, що у росіян немає проблем із кількістю дронів. У них достатньо і "Мавіків", і FPV-дронів.

"Інколи буває, що у регіоні Покровська кружляє аж 20 "крил". Наша бригада нещодавно отримала нове озброєння, ми почали активніше їх збивати, і вони стали менше літати. Але коли потрібно – вони знову підіймають у небо до 20 одиниць "крил" одночасно", – наголосив пресофіцер 110 ОМБр.