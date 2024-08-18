Количество штурмов на Покровском направлении стабильно высокое. Россиянам удается давить благодаря новой тактике. Подробнее о ней 24 Каналу рассказал Иван Секач – пресс-офицер 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Что происходит возле Покровска

На Покровском направлении, в районе Мирнограда, идут активные боевые действия. Российские войска не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ и ищут в ней слабые места.

Фронт пылает. Штурмы происходят постоянно. Вчера ночью (в ночь на 18 августа – 24 Канал) нас штурмовало 12 единиц техники – несколько единиц было уничтожено и повреждено. Пехота была рассеяна, и разбежалась по посадкам. Ее потом активно уничтожали,

– рассказал Иван Секач.

Ослабления давления со стороны врага на Покровском направлении нет. Согласно данным Генштаба ВСУ, в среднем на этом участке фронта происходит около 50 штурмов.

"Наша бригада на этом направлении с конца апреля. С того времени количество штурмов не изменилось, они происходят по несколько десятков раз в сутки. Здесь нужно уточнение: это штурмы не на два часа, они постоянные", – отметил военный.

Враг применяет тактику малых групп, которые действуют фактически круглосуточно. Лишь иногда ночью бывает передышка, ведь россияне нуждаются в техническом обеспечении.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Как изменилась тактика россиян на Востоке

Российские военные пытаются накопить силы и средства для того, чтобы штурмовать украинские позиции. Однако в целом тактика россиян изменилась.

"Мясные штурмы" – это теперь редкая история. Они теперь ведут штурмы малыми штурмовыми группами: 5 – 6 групп (по 2 – 3 человека в каждой) одновременно идут в промежутке одного километра. Артиллерии очень трудно уничтожать такие подвижные цели, тем более, когда говорится о таком малом количестве людей, то уходит много снарядов на их уничножение, – отметил Секач.

Так же не всегда отработать по врагу могут FPV-дроны. Например, когда россияне находятся в посадках, работа беспилотников становится фактически невозможной. Однако мастерство артиллеристов и украинская пехота все же дают врагу отпор.

Стоит также отметить, что у россиян нет проблем с количеством дронов. У них достаточно и "Мавиков", и FPV-дронов.

"Иногда бывает, что в регионе Покровска кружит аж 20 "крыльев". Наша бригада недавно получила новое вооружение, мы начали активнее их сбивать, и они стали меньше летать. Но когда нужно – они снова поднимают в небо до 20 единиц "крыльев" одновременно", – отметил пресс-офицер 110 ОМБр.