Командир взвода "Нахтигаль" Василий Галамай рассказал 24 Каналу, что операция стала полной неожиданностью для России. Именно это позволило довольно успешно ее развить.

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Что происходит на Курщине

Прорыв границы состоялся 6 августа, и с тех пор россияне имели возможность перевести войска, продумать ход действий.

Со временем сопротивление, которое оказывает враг, становится все больше, подтягивается значительно большее количество войск, и уже сейчас мы можем это наблюдать,

– рассказал Василий Галамай.

Россияне применяют большое количество артиллерии, ее значительно больше, чем в начале, также появилось много FPV-расчетов. С первых дней и до сих пор оккупанты активно применяют КАБы, которыми отрабатывают по позициям Сил обороны, чтобы замедлить их движение.

Несмотря на это, продвижение происходит и дальше. Просто сопротивление стало больше, наши штурмовые подразделения масштабно его встречают,

– добавил боец ВСУ.

Он добавил, что на конкретном этапе операции не сталкивался с нехваткой сил и средств. Впрочем, только Генштаб и высшее командование могут говорить о количестве накопленных боеприпасов, которые были привлечены для прорыва границы и для дальнейших действий.

"Имеем ли мы конкретно средства, которыми работаем? Да, у нас их достаточно, наше командование постоянно об этом заботится. Соответственно мы можем вносить свою лепту в общее дело", – добавил Василий Галамай.

Откуда враг берет подкрепление

По словам командира взвода "Нахтигаль", можно надеяться, что россияне перебросят часть войск с Донецкого направления. Ведь именно этот участок фронта является особенно сложным.

Поэтому есть надежда, что врага удастся уничтожать на его территории, к тому же не только непосредственно в боевом столкновении. Силы обороны за время своего марша показали, что могут действовать на опережение, то есть еще до того, как колонны противника развернулись.