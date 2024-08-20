Теперь вражеская группировка в Глушковском районе отрезана от путей обеспечения и фактически оказалась в "котле". В связи с этим проект "Хочу жить" обратился к россиянам.

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Россияне в "котле"

Как отмечают в проекте, ВСУ уничтожили мосты в селах Глушково, Званное и Карыж. Также было в первый же день сведения было разрушено понтонную переправу россиян.

Пути отхода перерезаны. Вы не сможете ни нормально эвакуировать раненых, ни получать в достаточном количестве БК и провизию,

– пишут "Хочу жить".

Там добавили, что российское командование в страхе перед Путиным до последнего будет врать, оттягивая эвакуацию из "котла" – счетом военным. Проект обратился к российским военным в Глушковском районе с призывом сдаться в плен, ведь это единственный разумный выход.

"Сотни ваших сослуживцев сделали правильный выбор и теперь без риска погибнуть ожидают возвращения домой по обмену", – пишут в "Хочу жить".

"Глушковский котел" в Курской области / фото "Хочу жить"