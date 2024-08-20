Тепер вороже угрупування у Глушківському районі відрізане від шляхів забезпечення і фактично опинилося у "котлі". У зв'язку з цим проєкт "Хочу жить" звернувся до росіян.

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Росіяни у "котлі"

Як зазначають у проєкті, ЗСУ знищили мости у селах Глушкове, Званне та Кариж. Також було у перший же день зведення було зруйновано понтонну переправу росіян.

Шляхи відходу перерізані. Ви не зможете ні нормально евакуювати поранених, ні отримувати у достатній кількості БК та провізію,

– пишуть "Хочу жить".

Там додали, що російське командування у страху перед Путіним до останнього брехатиме, відтягуючи евакуацію з "котла" – рахунком військовим. Проєкт звернувся до російських військових у Глушківському районі з закликом здатися у полон, адже це є єдиним розумним виходом.

"Сотні ваших товаришів по службі зробили правильний вибір і тепер без ризику загинути очікують повернення додому за обміном", – пишуть у "Хочу жити".

"Глушківський котел" у Курській області / фото "Хочу жить"