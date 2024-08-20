Так, депутаты поддержали законопроект во втором чтении. Что об этом известно, передает 24 Канал.

Смотрите также Религиозные лидеры – "за": Зеленский поговорил с главами церквей о запрете УПЦ МП

Голосование за запрет УПЦ МП

На пленарном заседании 20 августа Верховная Рада Украины рассмотрела изменения в закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Так, парламент поддержал запрет религиозных организаций, связанных с РПЦ. Этот законопроект дает основание для ликвидации УПЦ МП в Украине.

Сообщается, что за это во втором чтении выступили 265 депутатов.

По фракциям голосовали так:

"СН" – 173;

"ЕС" – 25;

"Батькивщина" – 17;

"Платформа за жизнь и мир" – 1;

"За будущее" – 9;

"Голос" – 18;

"Доверие" – 11;

"Восстановление Украины" – 0;

внефракционные – 11.

"Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта – согласно ему, общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ", – добавил нардеп Ярослав Железняк.

Что этому предшествовало

Правительство еще в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. До первого чтения документ дошел только 19 октября 2023 года. Второе чтение состоялось через 10 месяцев после первого, поскольку для голосования постоянно не хватало голосов.

Отметим, что Совет церквей поддержал законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ. Представители ВСЦиРО назвали российскую церковь соучастницей кровавых преступлений оккупантов.

Как рассказывал глава ВР Руслан Стефанчук, после принятия законопроекта религиозные организации будут иметь 9 месяцев на расторжение связей с РПЦ. В случае нарушения сроков они могут быть признаны в суде прекратившими свою деятельность