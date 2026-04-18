Нам нужно быть более бдительными. Каждая такая ужасная ситуация, как с терактом сегодня – это урок для всех. Мы сможем с этим справиться, и улучшить нашу безопасность. Гражданские должны иметь оружие для самозащиты. Легализация короткоствола давно необходима. Это мое личное мнение,
– сказал он.
Как сейчас действует законодательство по оружию?
В Украине оборот оружия регулируется не одним "законом об оружии", а рядом подзаконных актов МВД и постановлений Кабмина, а также Уголовным кодексом. Базовая логика такова: граждане могут владеть определенными видами огнестрельного оружия только по разрешению полиции, но полноценного закона о гражданском огнестрельном оружии (в частности короткоствольном) до сих пор нет – он обсуждается годами и не принят в финальном виде.
Фактически сегодня разрешено охотничье и спортивное оружие: гладкоствольное ружье, нарезные карабины, пневматика, а также травматическое оружие (ограниченно и с разрешением). Чтобы получить разрешение, гражданин проходит проверку: справку о несудимости, медицинский осмотр, обучение по правилам обращения с оружием и проверку полицией.
После этого оружие регистрируется и вносится в учетные базы МВД. Короткоствольное боевое оружие в Украине официально не разрешено для свободного владения, хотя есть многочисленные законопроекты о его легализации и создании реестра гражданского оружия.
Травматическое оружие формально доступно, но имеет жесткие ограничения: разрешение, проверки, запрет скрытого ношения без оснований и контроль полиции. Есть также отдельные режимы, связанные с военным положением: в 2022 году государство разрешило гражданским использовать выданное оружие для обороны, но это временное исключение, а не общее правило.
Важный момент: даже законно зарегистрированное оружие нельзя просто "носить как хочешь" – обычно разрешается хранение дома или транспортировка по правилам, а скрытое или постоянное ношение ограничено.
Какой законопроект готовит Верховная Рада?
Верховная Рада Украины готовится рассмотреть законопроект №5708 о гражданском огнестрельном оружии, который предусматривает системное урегулирование оборота оружия в стране. Документ был принят в первом чтении еще в феврале 2022 года и сейчас вынесен в повестку дня будущих сессий парламента.
Законопроект предусматривает создание Единого государственного реестра оружия под управлением МВД, без которого невозможно будет получить право собственности. Также предлагается ввести классификацию гражданского оружия на несколько категорий – от автоматического до длинноствольного гладкоствольного и нарезного.
В случае принятия документа будут определены четкие правила владения, хранения и ношения различных типов оружия для граждан Украины. В парламенте продолжаются дискуссии относительно финальной редакции закона и его влияния на ситуацию с безопасностью в стране.