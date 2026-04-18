Про це повідомили Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та очільник МВС Ігор Клименко.

Які деталі стрілянини?

Генпрокурор Кравченко уточнив, що стрільцем був 58-річний уродженець Москви. Він починав рух з вулиці Деміївської, по дорозі вбивши чотирьох людей. Після вбивств він забарикадувався у супермаркеті та утримував там заручників.

Попередньо, терорист стріляв з автоматичної зброї, повідомив Кравченко.

ЗМІ передають, що, за словами Ігоря Клименка, зброя була зареєстрована, а у 2025 році карабін заново відстріляно. Торік у грудні стрілець надавав довідку про психічний стан до органів дозвільної системи.

Одночасно зі стріляниною спалахнула пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано,

– заявив Кравченко.

За даними правоохоронців, 40 хвилин тривали перемовини зі стрільцем. Проте супермаркет довелось штурмувати, коли він вбив одного з заручників. До спецоперації залучили усі підрозділи Нацполіції та представники СБУ.

Деталі та обставини інциденту Генпрокурор пообіцяв надати згодом.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що внаслідок теракту відомо про щонайменше 5 загиблих та 10 госпіталізованих, зокрема дитину. До того ж чотирьох заручників врятовано, проте точна їхня кількість встановлюється.