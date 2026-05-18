Про це 18 травня повідомили у поліції Києва.

Дивіться також Чоловік відкрив вогонь посеред вулиці у Львові: поліція показала відео затримання

Конфлікт переріс у стрілянину

Поліція дізналась про інцидент від лікаря швидкої допомоги. У квартирі на проспекті Академіка Корольова медики виявили 27-річного чоловіка з пораненнями руки та живота. Його госпіталізували.

Поліцейські з'ясували, що постраждалий зробив зауваження компанії жінок і чоловіків, які шумно поводились біля його будинку.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Під час конфлікту одна із громадянок дістала пістолет та здійснила кілька пострілів у бік потерпілого, після чого втекла з місця події,

– додали у поліції столиці.

Правоохоронці встановили особу підозрюваної та затримали її. Під час обшуків у 43-річної стрільчині вилучили пістолет та набої. Їх направили на експертизу.

Фігурантці вручили підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням зброї. Зловмисниці може загрожувати до семи років ув'язнення.

Жахлива стрілянина сталась на Хмельниччині

15 травня у селі Терлівка, що на Хмельниччині, чоловік стріляв по поліцейських з території свого будинку, повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу.

Як з'ясували правоохоронці, патрульні переслідували водія авто, якого суд позбавив права керування транспортними засобами. Зловмисник зупинився у селі, забіг до свого дому, а потім пролунала автоматна черга.

Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний. Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, відстрілювався з табельної зброї, але зазнав вогнепального поранення.

Після розстрілу нападник втік у лісосмугу, а коли побачив бронеавтомобіль поліцейських – знову почав стріляти. Вони ліквідували стрільця.