Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Де вдалося виявити стрільця, який відкрив вогонь у поліцейських?

Іван Вигівський розповів, що втікаючи, нападник кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали.

"Йому (стрільцю – 24 Канал) було вже байдуже, кого позбавляти життя. У якусь хвилину рішення не вчиняти порушень через те, що позбавлений права керування авто, перетворилося у рішення вбивати", – розповів голова НПУ.

За словами Вигівського, на пошуки злочинця направили спецпризначенців поліції.

Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно – стрільця ліквідовано,

– зауважив генерал.