Про це повідомили в поліції. Там розповіли, що відомо про загиблого.

Під час виконання службових обов'язків на Хмельниччині загинув капітан поліції Сергій Чорний. 15 травня 2026 року у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району на працівників поліції було скоєно озброєний напад. Унаслідок отриманих поранень 33-річний капітан поліції загинув,

– ідеться в дописі.



Сергій Чорний / Фото поліції

Сергій працював інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області. Він присвятив службі в органах внутрішніх справ України понад 15 років. У 2014 році закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство".

Колеги знали його як принципового, відповідального та відданого присязі поліцейського, який завжди першим приходив на допомогу людям. Його смерть – непоправна втрата для родини, колег та всієї поліцейської спільноти. У правоохоронця залишились батьки, дружина та двоє дітей. Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять та вічна шана колезі, який до останнього залишався вірним службі та українському народові,

– написали в поліції.

