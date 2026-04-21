Психологиня Олена Шершньова пояснила у розмові з 24 Каналом, чому поліцейські вчинили саме так у критичній ситуації та не виконали свої обов'язки. Також сьогодні, 21 квітня, суд обрав запобіжний захід для поліцейських, яких підозрюють у службовій недбалості, – тримання під вартою на 60 діб.

Чому поліцейські залишили місце теракту?

Шершньова зауважила, що у першу секунду, коли трапляється екстремальна ситуація, у людини може переважити інстинкт виживання. Наприклад, коли водій у стресовий момент вивертає кермо саме так, щоб убезпечити насамперед себе. Навіть якщо він дуже любить пасажирів, які сидять у його автівці, інстинктивно у першу секунду він рятує себе. Проте далі людина ухвалює усвідомлені рішення.

Якщо людину налякати, вона може дати ляпаса, тому що це буде інстинктивна дія. Але цей стан триватиме секунди. Якщо ж вона після цього продовжить давати ляпаси, то це вже буде її виважене вольове рішення. Тому ті рішення, які ухвалили поліцейські, на думку психологині, були їхнім свідомим вибором.

"Людина може зробити вибір – виконувати свій обов'язок і рятувати поранену дитину чи рятувати себе, зберегти своє життя, втекти і ще своєму колезі рекомендувати вчинити так само. Якби у людини відключилися всі інстинкти перед страхом смерті, то вона, напевно, не могла ще й подумати про напарника і дати йому рекомендації", – пояснила вона.

Зверніть увагу! У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, яку вчинив 58-річний чоловік. Він почав стріляти поблизу свого будинку, перед цим підпаливши власну квартиру. Потім у супермаркеті захопив заручників. Після спроб упродовж 40 хвилин домовитися з терористом, правоохоронці штурмували супермаркет та ліквідували стрільця.

Водночас такі дії поліцейських могли певним чином вплинути на людей, що перебували поруч і були свідками теракту. Наприклад, залежно від способу психіки людини реагувати на стрес, хтось міг би також втекти від стрілянини, не надавши допомогу пораненим.

Проте, як вважає психологиня, люди, які мають реакцію на стрес "бій, біжи, замри", вони, побачивши, що хтось опустив руки, навпаки можуть самі мобілізуватися і виконати роль захисників, якщо справжні втекли.

Що відомо про дії поліцейських під час теракту у Києві?