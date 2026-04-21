Психолог Елена Шершнева объяснила в разговоре с 24 Каналом, почему полицейские поступили именно так в критической ситуации и не выполнили свои обязанности. Также сегодня, 21 апреля, суд избрал меру пресечения для полицейских, которых подозревают в служебной халатности, – содержание под стражей на 60 суток.

Почему полицейские покинули место теракта?

Шершнева заметила, что в первую секунду, когда случается экстремальная ситуация, у человека может перевесить инстинкт выживания. Например, когда водитель в стрессовый момент выворачивает руль именно так, чтобы обезопасить прежде всего себя. Даже если он очень любит пассажиров, которые сидят в его машине, инстинктивно в первую секунду он спасает себя. Однако дальше человек принимает осознанные решения.

Если человека напугать, он может дать пощечину, потому что это будет инстинктивное действие. Но это состояние продлится секунды. Если же он после этого продолжит давать пощечины, то это уже будет его взвешенное волевое решение. Поэтому те решения, которые приняли полицейские, по мнению психолога, были их сознательным выбором.

"Человек может сделать выбор – выполнять свой долг и спасать раненого ребенка или спасать себя, сохранить свою жизнь, убежать и еще своему коллеге рекомендовать поступить так же. Если бы у человека отключились все инстинкты перед страхом смерти, то он, наверное, не мог еще и подумать о напарнике и дать ему рекомендации", – объяснила она.

Обратите внимание! В Голосеевском районе Киева 18 апреля произошла стрельба, которую совершил 58-летний мужчина. Он начал стрелять вблизи своего дома, перед этим подпалив собственную квартиру. Затем в супермаркете захватил заложников. После попыток в течение 40 минут договориться с террористом, правоохранители штурмовали супермаркет и диквидировали стрелка.

В то же время такие действия полицейских могли определенным образом повлиять на людей, которые находились рядом и были свидетелями теракта. Например, зависимости от способа психики человека реагировать на стресс, кто-то мог бы также убежать от стрельбы, не оказав помощь раненым.

Однако, как считает психолог, люди, которые имеют реакцию на стресс "бой, беги, замри", они, увидев, что кто-то опустил руки, наоборот могут сами мобилизоваться и выполнить роль защитников, если настоящие сбежали.

