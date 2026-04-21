Правоохранительница также не признает служебную халатность, передает корреспондент 24 Канала.
Как объяснила патрульная свои действия?
Патрульная полиции Анна Дудина во время судебного заседания рассказала, как разворачивались события во время теракта в Киеве и объяснила свои действия на месте вызова.
По ее словам, сообщение о хулиганстве поступило в 16:29 от заявительницы – матери мальчика, которая сообщила о соседе с предметом, похожим на оружие. Вместе с напарником они прибыли на место примерно за четыре минуты, однако уже по дороге получили информацию о выстрелах и погибших.
Правоохранительница отметила, что они оставили служебный автомобиль неподалеку и пешком зашли во двор, где увидели двух людей без признаков жизни. Рядом находился раненый 12-летний мальчик с пулевым ранением головы, с которым она пыталась общаться. Дудина отметила, что сразу вызвала медиков и не двигала ребенка из-за риска ухудшения состояния.
Мы прибыли очень быстро, но уже по рации услышали, что есть выстрелы и погибший. Мы оставили автомобиль рядом и пошли во двор. Я увидела двух людей без признаков жизни, они были в крови. Рядом сидел маленький мальчик с ранением в голову, я говорила с ним и вызвала скорую, потому что понимала, что его нельзя двигать,
– сказала она.
По словам Дудиной, на момент их прибытия стрелка на месте не было, а очевидцы не могли описать его внешность. Она добавила, что услышала новые выстрелы неподалеку и была вынуждена искать укрытие, действуя в соответствии с ситуацией.
"Я не видела самого стрелка и не понимала, где он находится. Мы спрашивали у людей, но никто не мог сказать, как он выглядит. Я отошла примерно на 30 метров и услышала выстрелы, поэтому начала искать укрытие. Конечно, в такой ситуации ты думаешь и о собственной безопасности. Но каждую минуту я думала об этом мальчике и о том, как вернуться и помочь ему. Я не могла просто достать оружие и начать стрелять, не видя цели", – заявила она в суде.
Патрульная также подчеркнула, что действовала в соответствии с обстоятельствами и не признает своей вины в служебной халатности.
В то же время суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 июня. Служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта продолжается.
Обратите внимание! Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назвал точный размер залога – это 266 240 тысяч гривен. "Прокуратура настаивала на содержании под стражей, учитывая тяжесть последствий и общественный резонанс дела. Сторона обвинения будет изучать полный текст решения суда для определения дальнейших процессуальных действий", – добавил он.
Как прокомментировал свои действия другой патрульный?
Подозреваемый полицейский, который покинул место теракта в Киеве, впервые публично прокомментировал свои действия во время судебного заседания. Правоохранитель признал, что жалеет о своем поступке и постоянно возвращается к тем событиям в мыслях.
Во время выступления в суде он заявил: "Мне очень жаль, что так произошло. Я каждый день прокручиваю это в голове". По словам защиты, подозреваемый эмоционально переживает ситуацию и осознает последствия своих действий.
Сейчас обоим патрульным сообщено о о подозрении в служебной халатности, а их поведение проверяют в рамках досудебного расследования. Адвокат полицейского просил суд избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста.