Правоохранительница также не признает служебную халатность, передает корреспондент 24 Канала.

Как объяснила патрульная свои действия?

Патрульная полиции Анна Дудина во время судебного заседания рассказала, как разворачивались события во время теракта в Киеве и объяснила свои действия на месте вызова.

По ее словам, сообщение о хулиганстве поступило в 16:29 от заявительницы – матери мальчика, которая сообщила о соседе с предметом, похожим на оружие. Вместе с напарником они прибыли на место примерно за четыре минуты, однако уже по дороге получили информацию о выстрелах и погибших.

Правоохранительница отметила, что они оставили служебный автомобиль неподалеку и пешком зашли во двор, где увидели двух людей без признаков жизни. Рядом находился раненый 12-летний мальчик с пулевым ранением головы, с которым она пыталась общаться. Дудина отметила, что сразу вызвала медиков и не двигала ребенка из-за риска ухудшения состояния.

Мы прибыли очень быстро, но уже по рации услышали, что есть выстрелы и погибший. Мы оставили автомобиль рядом и пошли во двор. Я увидела двух людей без признаков жизни, они были в крови. Рядом сидел маленький мальчик с ранением в голову, я говорила с ним и вызвала скорую, потому что понимала, что его нельзя двигать,

– сказала она.

По словам Дудиной, на момент их прибытия стрелка на месте не было, а очевидцы не могли описать его внешность. Она добавила, что услышала новые выстрелы неподалеку и была вынуждена искать укрытие, действуя в соответствии с ситуацией.

"Я не видела самого стрелка и не понимала, где он находится. Мы спрашивали у людей, но никто не мог сказать, как он выглядит. Я отошла примерно на 30 метров и услышала выстрелы, поэтому начала искать укрытие. Конечно, в такой ситуации ты думаешь и о собственной безопасности. Но каждую минуту я думала об этом мальчике и о том, как вернуться и помочь ему. Я не могла просто достать оружие и начать стрелять, не видя цели", – заявила она в суде.

Патрульная также подчеркнула, что действовала в соответствии с обстоятельствами и не признает своей вины в служебной халатности.

В то же время суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 июня. Служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта продолжается.

Обратите внимание! Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назвал точный размер залога – это 266 240 тысяч гривен. "Прокуратура настаивала на содержании под стражей, учитывая тяжесть последствий и общественный резонанс дела. Сторона обвинения будет изучать полный текст решения суда для определения дальнейших процессуальных действий", – добавил он.

Как прокомментировал свои действия другой патрульный?