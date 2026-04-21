Соответствующие инициативы озвучил журналистам Министр внутренних дел Игорь Клименко. Об этом пишет Oboz.ua.

Что известно об изменениях в подготовке полицейских?

После теракта в столице Игорь Клименко анонсировал существенные изменения в подготовке патрульных полицейских. По его словам, обучение должно стать более практичным и максимально приближенным к реальным угрозам.

Подготовку нужно усилить и осовременить. Каждый день, когда патруль выезжает даже на условное хулиганство, он должен быть готов к тому, что ситуация может резко обостриться. Полицейский должен действовать быстро, уверенно и профессионально, независимо от уровня опасности,

– подчеркнул министр.

Клименко объяснил, что патрульные будут проходить обучение на специальных полигонах, а к тренировкам будут привлекать военных с боевым опытом. В частности, речь идет о представителях Нацгвардии и пограничной службы, которые смогут передать практические навыки действий в критических ситуациях.

Отдельный акцент будут делать на психологической подготовке правоохранителей, ведь именно она позволяет действовать эффективно во время стресса.

"Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается или свистит пуля. Это вопрос не только навыков, но и внутренней устойчивости. Работник полиции должен быть готов рисковать ради жизни других людей, и именно поэтому мы меняем систему подготовки", – подчеркнул Игорь Клименко.

Также министр сообщил, что предложения по реформам уже переданы в Национальную полицию Украины. В частности, речь идет о назначении на руководящие должности в сфере подготовки только тех, кто имеет боевой опыт.

Кроме того, к обучению планируют привлекать ветеранов, которые смогут работать инструкторами. В МВД считают, что их опыт станет важным элементом подготовки новых кадров.

По поручению президента Владимира Зеленского также должны пересмотреть протоколы реагирования и тактику действий в ситуациях с применением оружия. Параллельно обсуждается возможность ротаций полицейских в прифронтовые регионы для повышения их практической подготовки.

Почему полицейские сбежали во время теракта?