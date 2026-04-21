Соответствующие инициативы озвучил журналистам Министр внутренних дел Игорь Клименко. Об этом пишет Oboz.ua.
Смотрите также В Киеве сняли все руководство патрульной полиции после теракта
Что известно об изменениях в подготовке полицейских?
После теракта в столице Игорь Клименко анонсировал существенные изменения в подготовке патрульных полицейских. По его словам, обучение должно стать более практичным и максимально приближенным к реальным угрозам.
Подготовку нужно усилить и осовременить. Каждый день, когда патруль выезжает даже на условное хулиганство, он должен быть готов к тому, что ситуация может резко обостриться. Полицейский должен действовать быстро, уверенно и профессионально, независимо от уровня опасности,
– подчеркнул министр.
Клименко объяснил, что патрульные будут проходить обучение на специальных полигонах, а к тренировкам будут привлекать военных с боевым опытом. В частности, речь идет о представителях Нацгвардии и пограничной службы, которые смогут передать практические навыки действий в критических ситуациях.
Отдельный акцент будут делать на психологической подготовке правоохранителей, ведь именно она позволяет действовать эффективно во время стресса.
"Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается или свистит пуля. Это вопрос не только навыков, но и внутренней устойчивости. Работник полиции должен быть готов рисковать ради жизни других людей, и именно поэтому мы меняем систему подготовки", – подчеркнул Игорь Клименко.
Также министр сообщил, что предложения по реформам уже переданы в Национальную полицию Украины. В частности, речь идет о назначении на руководящие должности в сфере подготовки только тех, кто имеет боевой опыт.
Кроме того, к обучению планируют привлекать ветеранов, которые смогут работать инструкторами. В МВД считают, что их опыт станет важным элементом подготовки новых кадров.
По поручению президента Владимира Зеленского также должны пересмотреть протоколы реагирования и тактику действий в ситуациях с применением оружия. Параллельно обсуждается возможность ротаций полицейских в прифронтовые регионы для повышения их практической подготовки.
Почему полицейские сбежали во время теракта?
Во время теракта в Голосеевском районе Киева двое патрульных полицейских сбежали с места происшествия, оставив раненого мальчика без помощи. По словам Клименко, речь идет о 44-летней сотруднице и 27-летнем полицейском, которые первыми прибыли на вызов, но не выполнили своих обязанностей.
Министр резко раскритиковал их действия, назвав такое поведение неприемлемым для правоохранителей. Он отметил, что вместо побега патрульные должны были занять позицию и быть готовыми применить оружие. По словам Клименко, стрелка нужно было останавливать немедленно, чтобы минимизировать риски для людей. Несмотря на это, уже через несколько минут на место прибыли другие экипажи, которые действовали профессионально и спасли ребенка. Мальчика быстро эвакуировали и передали медикам.
Также к операции присоединились спецподразделения, которые обеспечили дальнейшее реагирование. Сейчас двум полицейским сообщили о подозрении в служебной халатности, продолжается досудебное расследование. В то же время министр подчеркнул, что не стоит оценивать всю систему через поступок отдельных работников. По его словам, этот случай свидетельствует о необходимости усиления психологической подготовки правоохранителей.