Ребенка спасли другие правоохранители, которые прибыли на вызов. Такую информацию сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

Что известно о сбежавших полицейских?

Игорь Клименко сообщил представителям СМИ, что с места теракта сбежали 44-летняя женщина и 27-летний мужчина. Сотрудница была среди первых наборов в патрульную полицию в 2015 году и работала в штабе Департамента.

В то же время ее 27-летний напарник пришел на службу в начале 2024 года, ранее он учился в Академии патрульной полиции. Но, по словам украинского министра, многолетний опыт не является оправданием побега с места.

То, как они повели себя в этот момент – это большой стыд. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами убежали. Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие к бою,

– признал он.

Он подчеркнул, что стрелка нужно было останавливать всеми возможными способами, в частности путем немедленной ликвидации. В то же время министр отметил, что уже через несколько минут прибыли другие экипажи, которые спасли ребенка.

"За считанные минуты прибыли другие экипажи, сразу этого мальчика оттянули, следующий экипаж сразу в машину его забрал. То есть дальше все действовали профессионально. Офицеры КОРДа действовали быстро и профессионально, я не впервые на таких операциях", – сказал Игорь Клименко.

По его словам, переговоры со стрелком продолжались ориентировочно 40 минут, нападающий находился в неадекватном состоянии и ходил по магазину. В то же время мужчина никому уже не угрожал и просто молча стрелял.

Я хочу одно сказать, что нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость,

– подчеркнул министр.

Кстати. Полицейским, которые сбежали с места теракта, уже сообщили о подозрении в служебной халатности за то, что они оставили раненых во время теракта 18 апреля. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что известно о теракте в Киеве?