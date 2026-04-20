Об этом президент высказался во время традиционного вечернего обращения. Заявление прозвучало на фоне теракта в Киеве, который произошел накануне, 18 апреля.

Что сказал Зеленский о теракте

Президент напомнил ситуацию, когда во время теракта во время теракта двое патрульных сбежали с места стрельбы.

Экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе и увидел, что происходит. Видел раненых, видел ребенка и других обычных людей на месте событий. Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу, но сбежали. Должна быть ответственность,

– высказался Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что следующие процессуальные шаги в отношении патрульных не будут затягивать. Сейчас им сообщили о подозрении.

"Должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", – добавил гарант.

Важно! То, что полицейские не смогли защитить людей во время теракта, возмутило общество и заставило снова говорить о разрешении на ношение оружия гражданскими, то есть легализации короткоствольного оружия в Украине. За это высказались и несколько топ-чиновников, в частности глава МВД Игорь Клименко и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.