Про це президент висловився під час традиційного вечірнього звернення. Заява пролунала на тлі теракту в Києві, який стався напередодні, 18 квітня.

Що сказав Зеленський про теракт

Президент нагадав ситуацію, коли під час теракту двоє патрульних втекли з місця стрілянини.

Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається. Бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці подій. Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли. Повинна бути відповідальність,

– висловився Зеленський.

Глава держави висловив сподівання, що наступні процесуальні кроки щодо патрульних не будуть затягувати. Зараз їм повідомили про підозру.

"Мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було. Має бути безпека для всіх", – додав гарант.

Важливо! Те, що поліцейські не змогли захистити людей під час теракту, збурило суспільство та змусило знову говорити про дозвіл на носіння зброї цивільними, тобто легалізацію короткоствольної зброї в Україні. За це висловилися і декілька топпосадовців, зокрема глава МВС Ігор Клименко та керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.