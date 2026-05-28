Після відчутної спеки та дощів до України наприкінці травня прийшло незначне похолодання. Сильних знижень температури наразі немає, проте погода залишається мінливою.

Про те, якою буде погода на початку літа і в червні – чи чекати ще сильнішого похолодання з поверненням заморозків, або ж, навпаки, можлива спека і більше прояснень – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Потепління чи похолодання: якою буде погода найближчими днями?

Наразі ми спостерігаємо досить мінливу погоду на території України. Зокрема в останні дні у багатьох областях відчуваються сильні пориви вітру. Яка причина таких умов?

Зараз синоптична ситуація складається наступним чином: на північний схід від території України розміщується поле зниженого атмосферного тиску, а над Західною та Центральною Європою – поле підвищеного атмосферного тиску, тобто антициклон.

Через це територія України зараз опинилася між двома баричними утвореннями, тому є такий градієнтний перепад тиску і посилення вітру. Повітряні потоки у нас стабільні та рухаються з північного заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Але в денні години у більшості областей, як сьогодні, так і завтра, очікується посилення вітру – пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Тому, звичайно, поки що на це зважаємо та прислухаємося до попереджень.

Поки що ми фіксуємо часткове послаблення спеки, у порівнянні з температурами, які були у першій декаді травня. Що буде з температурами надалі – в останні дні травня та на початку червня?

Температура протягом наступних ночей становитиме +5…+11 градусів. Подібне зниження спричинило надходженням холодного повітря зі Скандинавії, яке витіснить тепло до південних регіонів. Але потім відійде навіть з них.

Тому в полі зниженого атмосферного тиску будуть ось такі погодні умови у нас.

І, відповідно, денна температура через опади та надходження холодно-повітряної маси також буде нижча у більшості областей – лише +13…+19 градусів. У південній частині завтра вночі ще очікується +11…+16 градусів, а вдень – +17…+22 градуси.

І до кінця травня, в принципі, у нас утримається дуже схожий режим погоди. Так, 31 травня уночі також очікується близько +6…+12 градусів, лише на півдні країни буде до +15 градусів. Але в денні години вже буде незначне підвищення – +16…+22 градуси у більшості регіонів, тому що перед цим, як я вже зазначила, буде лише +13…+18 градусів.



Таким чином з кінця тижня почне дещо змінюватися синоптична ситуація, а температура підвищиться на кілька градусів. Утім, таке потепління буде стриманим та поступовим. Тому 1 червня кардинальних змін не буде, хіба що нічна температура дещо підвищиться до +9…+15 градусів, а вдень залишаться ті самі +16…+22 градуси.

Але це не означає, що не буде опадів, тому що і 31 травня, і 1 червня, по території України прогнозуються короткочасні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами.

І лише після 1 червня є передумови до підвищення атмосферного тиску, через що, ймовірно, буде менше опадів і більше прояснень і, відповідно – приємніші значення температури. Тобто таке покращення можливе орієнтовно у середині наступного тижня. Але надалі будемо уточнювати ще те, як розвиватимуться синоптичні процеси.

Наскільки відчутним у такому разі буде підвищення температур у перші дні червня?

Якщо 1 червня у нас ще вдень буде +16…+22 градуси, то надалі десь очікується підвищення на ще щонайменше 3 – 5 градусів – як у денний, так і в нічний час.

Чи чекати на грози, сильні дощі й навіть град?

Якщо говорити про опади, чи варто чекати повернення інтенсивних дощів?

У наступні три доби також місцями можливі короткочасні дощі, вдень подекуди вони будуть з грозами. Лише у більшості західних областей переважатиме погода без істотних опадів, оскільки там здебільшого відчуватиметься вплив антициклону з Центральної та Західної Європи. Тому, загалом там буде менше опадів та більше прояснень.

Натомість у решті регіонів час від часу проходитимуть атмосферні фронти. Загалом, як ми зараз спостерігаємо, під час проходження певного атмосферного фронту може бути короткочасний дощ, а потім – його припинення та знову прояснення. Тому впродовж доби, і навіть дня, періодично можуть бути незначні дощі, але всі вони містять короткочасний характер і здебільшого є невеликими, тобто до помірних.

Крім короткочасних дощів, чи варто чекати в Україні найближчим часом опадів, наприклад, у вигляді граду?

Граду поки що не очікується, бо яскравих передумов для розвитку потужних купчасто-дощових хмар наразі немає. Адже при більш зниженій температурі немає такого інтенсивного прогріву, і тому не так інтенсивно формуються грозові хмари – вони не такі високі, і, відповідно, такі конвективні яскраві явища більш обмежені.

Але саме грози, звичайно, можуть бути локально, особливо у південних регіонах, де дещо вищі показники, тому варто слідкувати за попередженнями. Якщо гроза буде надходити до конкретних областей, то фахівці будуть оприлюднювати відповідні попередження.



Яка погода можлива у червні?

Яким буде червень в Україні, якщо дивитися на прогноз середньомісячних температур? Чи будуть температури вищими, або ж навпаки – нижчими за кліматичну норму?

Середньомісячна температура цьогорічного червня очікується в межах +19…+23 градусів, в Карпатах та Кримських горах – +16…+20 градусів, що загалом орієнтовно на 1,5 градуса вище за кліматичну норму.

Тобто червень все ж таки повинен бути теплий, ну або принаймні близький до своєї кліматичної норми.

Опади очікуються в межах 49 – 90 міліметрів у гірських районах – 117 – 171 міліметр. Це загалом у межах норми, тобто 80 – 120% від неї.

Але варто зазначити, що літні опади є нерівномірними за розподілом по території України. Наприклад, якщо брати різні райони, то, звичайно, можуть бути досить контрастні показники. Адже літні дощі можуть в одному районі навіть в межах одного міста бути більш інтенсивними, а в іншому районі не випаде жодної крапельки.

Чи можуть знову вдарити заморозки?

На тлі можливого незначного зниження температур найближчим часом, чи можливе, наприклад, повернення заморозків, адже ще протягом травня подекуди фіксували позначки нижче 0 градусів?

Найближчі три дні, тобто 28, 29 та 30 травня, будуть найпрохолоднішими. Тоді очікується зниження температури й в південних областях. Наприклад, 29 травня по всій території України вночі буде +5…+10 градусів, а вдень – +13…+18 градусів.

Проте навіть якщо говорити про зниження температури у наступні три найпрохолодніші дні, то наші фахівці не прогнозують повернення заморозків.

Так, +5..+10 градусів – це невисокі показники, але заморозків бути не повинно, тому що у цей час це ж таки будуть проходити атмосферні фронти, очікується хмарність, а такі передумови не сприяють утворенню заморозків.

Якщо під час антициклону та холодної, ясної безвітряної погоди без істотних опадів надходить холодна повітряна маса, то у такому випадку можуть бути передумови, але зараз дещо інша ситуація. Так, надходитиме холодна повітряна маса, але вона разом з хмарністю і дощами не створюватиме передумов для заморозків.



Чи почалося вже метеорологічне літо в Україні?

Чи настало в Україні метеорологічне літо, і якщо так, то коли синоптики зафіксували такий перехід?

Метеорологічне літо починається тоді, коли середньодобова температура стабільно переходить через позначку +15 градусів.

Наприклад, на Київщині це відбулося ще орієнтовно в першій декаді травня через інтенсивне підвищення температурних показників, яке фіксували кілька днів поспіль, і, була навіть, скажімо так, спека. Надалі показник трохи, можливо, коливався, але утримувався в цих межах, і не настільки знижувався, щоб, скажімо так, відбувся відкат до метеорологічної весни.

Загалом у більшості регіонів впродовж травня вже був перехід середньодобової температури через позначку +15 градусів. І навіть ті зниження, які будуть у наступні три доби, не повинні перекрити ту суму плюсових температур, які були перед цим.

Чи буде у червні сильна спека вище +30 градусів?

Як ви вже сказали, у короткостроковій перспективі сильної спеки в Україні наразі фахівці не передбачають, проте чи можливі підвищення до +35 градусів у червні загалом?

Якщо говорити про поточні прогнози, то на першу декаду червня поки що не очікуємо таких показників.

Однак якщо дивитися кліматичні характеристики червня, то були такі роки, коли ми фіксували абсолютні максимуми для червня – і +32 градуси, і +38 градусів, зокрема у південній частині, а також східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Там могли бути навіть вищі значення.

Але як в цьому році буде? Поки що для першої декади яскравих передумов для таких температур немає. А те, як вже далі будуть розвиватися синоптичні процеси, ми будемо уточнювати з наближенням тих дат.

Тобто спека з Європи, яку наразі фіксують, зокрема, у Великій Британії та Франції, безпосередньо Україні поки не загрожує?

У Європі – їхня погода, а у нас – своя, адже синоптичні процеси треба дивитися локально, по своїй території. Це дуже важливо, тому ми закликаємо медіа бути відповідальними, і якщо з’явився прогноз для Європи, то це не означає, що такі умови будуть на усьому континенті.



Адже навіть у межах однієї країни погода може суттєво відрізнятися. Наприклад у 2025 році, південні регіони впродовж літа справді постраждали від спеки, там був страшенний дефіцит опадів і втрата великої кількості врожаю. Водночас у західних і північних областях було навпаки – червень та липень не були надто спекотними, з дощами.

Тож навіть у межах однієї країни погода влітку може бути кардинально різною, не треба узагальнювати відразу себе до всього континенту. Але, звичайно, бували й збіги, тому кожний синоптичний процес потрібно розглядати окремо.