Про це Ігор Клименко написав у своєму телеграм-каналі.

До теми Серед загиблих в Києві – подружжя, їхня дитина в лікарні з вогнепальним пораненням, – Кравченко

Ігор Клименко зазначив, що всю інформацію щодо службового розслідування стосовно дій поліцейських під час теракту в Києві Іван Вигівський має надати Державному бюро розслідувань.

"Служити та захищати" – не просто гасло (Національної поліції України – 24 Канал). Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо – в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей,

– наголосив очільник МВС.

Міністр запевнив, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни оприлюднить Національна поліція.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський згодом відреагував на доручення Клименка. Генерал написав у своєму фейсбуці, що службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі – було розпочато.

"На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків. Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки", – зазначив Вигівський.

Очільник Нацполіції зауважив, що у поліції зацікавлені в об'єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати суспільство дізнається вже найближчим часом.

Тим часом 19 квітня у мережі з'явилося відео, на якому видно, що двоє правоохоронців, які, вочевидь, прибули на виклик щодо теракту на Деміївській у Києві 18 квітня, просто втекли з місця події після перших пострілів терориста зі зброї.

Стверджується, що правоохоронці залишили без захисту й допомоги беззбройних цивільних, зокрема дитину, яка була змушена рятуватися самотужки. На відео також видно, що, на жаль, одному з дорослих чоловіків урятуватися не вдалося.

Двоє поліцейських могли втекти з місця теракту у Києві 18 квітня, залишивши цивільних без захисту: дивіться відео (18+)

До речі, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів в етері 24 Каналу, що вся ситуація із терактом у Києві 18 квітня підштовхує на думку, що у стрільця могли бути явні психічні розлади. На думку експерта, відкидати версію про слід російських спецслужб у цій історії – також не варто.

Що відомо про теракт в Києві 18 квітня?