Про це Ігор Клименко написав у своєму телеграм-каналі.
Що має розслідувати Вигівський щодо теракту у Києві?
Ігор Клименко зазначив, що всю інформацію щодо службового розслідування стосовно дій поліцейських під час теракту в Києві Іван Вигівський має надати Державному бюро розслідувань.
"Служити та захищати" – не просто гасло (Національної поліції України – 24 Канал). Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо – в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей,
– наголосив очільник МВС.
Міністр запевнив, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни оприлюднить Національна поліція.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський згодом відреагував на доручення Клименка. Генерал написав у своєму фейсбуці, що службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі – було розпочато.
"На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків. Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки", – зазначив Вигівський.
Очільник Нацполіції зауважив, що у поліції зацікавлені в об'єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати суспільство дізнається вже найближчим часом.
Як повелися поліцейські під час трагедії?
Тим часом 19 квітня у мережі з'явилося відео, на якому видно, що двоє правоохоронців, які, вочевидь, прибули на виклик щодо теракту на Деміївській у Києві 18 квітня, просто втекли з місця події після перших пострілів терориста зі зброї.
Стверджується, що правоохоронці залишили без захисту й допомоги беззбройних цивільних, зокрема дитину, яка була змушена рятуватися самотужки. На відео також видно, що, на жаль, одному з дорослих чоловіків урятуватися не вдалося.
До речі, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів в етері 24 Каналу, що вся ситуація із терактом у Києві 18 квітня підштовхує на думку, що у стрільця могли бути явні психічні розлади. На думку експерта, відкидати версію про слід російських спецслужб у цій історії – також не варто.
Що відомо про теракт в Києві 18 квітня?
Стрілянина у Києві 18 квітня сталася на Деміївці після 17:00. Поліцейські та спецпризначенці КОРДу проводили спецоперацію з затримання зловмисника, оточивши район біля супермаркету "Велмарт", де зловмисник зачинився й утримував заручників.
Внаслідок трагедії загинуло щонайменше 6 людей, а ще 14 – зазнали поранень. Серед постраждалих був 12-річний хлопчик, який залишився без батьків – їх вбив нападник.
Чоловік, який влаштував стрілянину у Києві, був військовим пенсіонером із радикальними проросійськими поглядами, поширював антисемітські та антиукраїнські ідеї. Звали стрільця – Дмитро Васильченков, він народився у Москві, мав українське громадянство, проживав у Бахмуті.
Стрілянину у Києві правоохоронці кваліфікували як теракт із загиблими та пораненими. Стрілець для нападу використав зареєстровану вогнепальну зброю.