Руководитель патрульной полиции Евгений Жуков высказался о действиях полицейских. Он осудил их.

Что говорят в полиции о том, что правоохранители ушли с места стрельбы?

Мое мнение как человека и как командира подразделения: надо было сразу применять оружие и ликвидировать. И как человека так же. Поэтому я тоже поддерживаю инициативу по личной защите, оружия и так далее,

– сказал он.

Обратите внимание! Именно из-за действий полицейских, которые попали на видео, Жуков 19 апреля подал в отставку. Он объяснил, что так будет справедливо.