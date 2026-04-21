Дитину врятували інші правоохоронці, які прибули на виклик. Таку інформацію повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

Що відомо про поліцейських, які втекли?

Ігор Клименко повідомив представникам ЗМІ, що з місця теракту втекли 44-річна жінка та 27-річний чоловік. Співробітниця була серед перших наборів до патрульної поліції у 2015 році та працювала у штабі Департаменту.

Водночас її 27-річний напарник прийшов на службу на початку 2024 року, раніше він навчався в Академії патрульної поліції. Але, за словами українського міністра, багаторічний досвід не є виправданням втечі з місця.

Те, як вони повелися в цей момент – це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою,

– визнав він.