Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину в Києві, з 1992 року служив в Україні в автомобільних військах, переважно в Одеському регіоні. Про це розповів голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу.

Ким був Дмитро Васильченков?

58-річний уродженець Москви вийшов на пенсію у 2005 році. Після цього він деякий час перебував у Росії, а у 2017 році повернувся та проживав у Бахмуті.

За словами Вигівського, правоохоронці перевірили сторінки чоловіка у соцмережах і виявили, що той мав негативні погляди на Україну.

Сусіди охарактеризували Васильченкова як замкнуту людину. Він мешкав відособлено. Родичів у нього тут не знайшли: ані дружини, ані дітей.

Також Васильченков раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень, однак справа була закрита після примирення сторін. Очільник Нацполіції наголосив, що це не є законною підставою для анулювання дозволу на зброю.

Для отримання дозволу чоловік подав медичну довідку форми 127-О, яка підтверджує психічний стан та відсутність наркотичної залежності. Цей документ він отримав 15 грудня 2025 року.

Спочатку зброю оголосили в розшук, оскільки Васильченков не з'явився для продовження дозволу. Однак пізніше він подав необхідні документи та законно поновив дозвіл.

Наразі поліція перевіряє медичний заклад і осіб, які видали довідку. За словами Вигівського, поведінка чоловіка під час стрілянини свідчила про можливі психічні розлади.

Що про Васильченкова довідалися журналісти?