Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину в Києві, з 1992 року служив в Україні в автомобільних військах, переважно в Одеському регіоні. Про це розповів голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу.
Ким був Дмитро Васильченков?
58-річний уродженець Москви вийшов на пенсію у 2005 році. Після цього він деякий час перебував у Росії, а у 2017 році повернувся та проживав у Бахмуті.
За словами Вигівського, правоохоронці перевірили сторінки чоловіка у соцмережах і виявили, що той мав негативні погляди на Україну.
Сусіди охарактеризували Васильченкова як замкнуту людину. Він мешкав відособлено. Родичів у нього тут не знайшли: ані дружини, ані дітей.
Також Васильченков раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень, однак справа була закрита після примирення сторін. Очільник Нацполіції наголосив, що це не є законною підставою для анулювання дозволу на зброю.
Для отримання дозволу чоловік подав медичну довідку форми 127-О, яка підтверджує психічний стан та відсутність наркотичної залежності. Цей документ він отримав 15 грудня 2025 року.
Спочатку зброю оголосили в розшук, оскільки Васильченков не з'явився для продовження дозволу. Однак пізніше він подав необхідні документи та законно поновив дозвіл.
Наразі поліція перевіряє медичний заклад і осіб, які видали довідку. За словами Вигівського, поведінка чоловіка під час стрілянини свідчила про можливі психічні розлади.
Що про Васильченкова довідалися журналісти?
- За даними журналістів "Телебачення Торонто", Васильченков народився в Москві, але мав українське громадянство. Тривалий час проживав у Бахмуті, а у 2015 – 2017 роках перебував у Росії, зокрема в Рязані. Пізніше повернувся до України та оселився в Києві, неподалік місця нападу.
- Журналісти знайшли його сторінку у Facebook, активну у 2016 – 2019 роках. Там він публікував матеріали з антиукраїнською риторикою, заперечував державність України та поширював антисемітські заяви. Також висловлював підтримку російському бойовику Ігорю Гіркіну.
- Крім цього, у 2023 – 2024 роках чоловік виграв кілька судів проти Пенсійного фонду та домігся збільшення виплат.