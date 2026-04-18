Про це повідомив голова МЗС Ігор Клименко.
Як поліція вмовляла терориста здатися?
У Києві озброєний автоматом чоловік відкрив вогонь по людях, а також узяв полонених у супермаркеті. Поліції довелося його ліквідувати.
Переговори зі стрільцем тривали 40 хвилин, але після вбивства заручника було ухвалено рішення про штурм,
– заявив голова МВС Клименко.
Що відомо про стрілянину в Києві?
У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину з автомата.
Генпрокурор Кравченко уточнив, що стрільцем був 58-річний уродженець Москви. Він починав рух з вулиці Деміївської, по дорозі вбивши чотирьох людей. Після вбивств він забарикадувався у супермаркеті та утримував заручників.
У лікарні Києва госпіталізували 10 поранених в результаті стрілянини. Серед них – одна дитина, а також охоронець супермаркету, куди вдерся та перебував стрілець. Загалом постраждалих може бути 15. Загинуло 5 людей.