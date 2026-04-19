Так, сусід Васильченкова Володимир розповів Суспільному про свій єдиний візит до помешкання терориста, після якого почав його остерігатися.

Яку зброю тримав вдома нападник і що казав сусідам?

За словами пана Володимира, він побачив в оселі стрільця зброю – автомати і пістолет. Окрім того, на вікні лежали ще десятків п'ять патронів.

У в мене є чим захищатися, я нікого не боюся, я можу повбивати кого хочеш,

– переповідає сусід слова, які тоді йому сказав нападник..

18 квітня Володимир разом із дружиною Зінаїдою відчули, що з квартири сусіда валить дим, і почали йому телефонувати, аби повідомити про пожежу. Потім почули постріли.

Перед тим, як вирушити на "полювання за людьми" Васильченков підпалив свою квартиру.

Пан Володимир розповідає про візит до оселі Васильченкова

Ще одна сусідка Дарина зазначила, що чоловік, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі, не вирізнявся серед інших. За її словами, не можна було сказати, що "він може взяти зброю та піти стріляти".

