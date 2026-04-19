Так, сусід Васильченкова Володимир розповів Суспільному про свій єдиний візит до помешкання терориста, після якого почав його остерігатися.
Яку зброю тримав вдома нападник і що казав сусідам?
За словами пана Володимира, він побачив в оселі стрільця зброю – автомати і пістолет. Окрім того, на вікні лежали ще десятків п'ять патронів.
У в мене є чим захищатися, я нікого не боюся, я можу повбивати кого хочеш,
– переповідає сусід слова, які тоді йому сказав нападник..
18 квітня Володимир разом із дружиною Зінаїдою відчули, що з квартири сусіда валить дим, і почали йому телефонувати, аби повідомити про пожежу. Потім почули постріли.
Перед тим, як вирушити на "полювання за людьми" Васильченков підпалив свою квартиру.
Пан Володимир розповідає про візит до оселі Васильченкова
Ще одна сусідка Дарина зазначила, що чоловік, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі, не вирізнявся серед інших. За її словами, не можна було сказати, що "він може взяти зброю та піти стріляти".
Що відомо про теракт у Голосіївському районі Києва?
18 квітня після 17:00 у районі Деміївки в Києві озброєний чоловік відкрив стрілянину по перехожих і поліцейських.
За даними правоохоронців, чоловік спочатку вийшов зі своєї квартири, попередньо підпаливши її.
Далі він рушив вулицею Деміївською у бік супермаркету та дорогою застрелив чотирьох перехожих. Після цього він зайшов до магазину "Велмарт", забарикадувався всередині та вбив одного із заручників.
З нападником близько 40 хвилин вели переговори, однак він не висував жодних вимог. Після вбивства заручника було ухвалено рішення про штурм. Нападника ліквідували.
Внаслідок стрілянини загинули 6 людей. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. Його батько загинув на місці, мати перебуває у важкому стані. Також у лікарні померла тітка хлопчика, яка була поранена під час нападу.
Стрільцем виявився Дмитро Васильович Васильченков 1968 року народження. Чоловік народився у Москві, проживав у Бахмуті на Донеччині, а потім у Києві. Раніше мав проблеми із законом. Також відомо, що він володів зареєстрованою вогнепальною зброєю – карабіном, дозвіл на який поновлював наприкінці 2025 року.
Нападник міг бути військовим пенсіонером і мати радикальні проросійські погляди.