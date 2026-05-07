Подробиці повідомляє поліція Дніпропетровської області. На місці події працюють слідчі, вибухотехніки й криміналісти.

Що відомо про вибух автівки в Дніпрі?

Інформація про вибух у місті ширилася місцевими пабліками близько 7:30 ранку. Згодом у поліції підтвердили факт вибуху транспортного засобу.

Сталося це в Собороному районі міста. Правоохоронці зазначили, що внаслідок інциденту травмувалися двоє чоловіків.

Наразі всі обставини події з'ясовують поліціянти.

Зазначимо, що автомобіль може вибухнути через технічні несправності (паливна система, акумулятор), порушення правил перевезення небезпечних предметів (газові балони, паливо). У складних безпекових умовах вибухи можуть бути наслідком навмисних дій та диверсій, зокрема встановлення вибухових пристроїв.

Де ще ставалися подібні інциденти?

У Києві ввечері 11 лютого, приблизно о 22:40, мешканці почули вибух, хоча повітряної тривоги в місті не було. Згодом з'ясувалося, що в Голосіївському районі столиці здетонував автомобіль – причиною став вибух газового обладнання в автівці.

Ще один схожий випадок стався 4 січня в Оболонському районі. Там вибухнув позашляховик, унаслідок чого постраждали люди.

А в грудні в Подільському районі Києва вибухнув автобус. На щастя, транспортний засіб був без пасажирів на кінцевій зупинці, тож ніхто не постраждав.

Останні резонансні події Дніпра й області

4 травня у Дніпрі сталася стрілянина за участі групи оповіщення – унаслідок інциденту були поранені двоє військових. Подія трапилася в Соборному районі міста.

Ще один резонансний інцидент стався 1 травня у місті Шахтарське на Дніпропетровщині. Там повідомлялося про стрілянину та викрадення чоловіка, після чого поліція відкрила кримінальні провадження. У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили, що до події були причетні їхні бійці.