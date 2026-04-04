Деталі зібрав 24 Канал. На момент вибухів тривоги в Києві не було – на момент публікації новини востаннє сирени в столиці лунали рано-вранці 4 квітня.

Що відомо про вибух і пожежу в Києві увечері 4 квітня?

Речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі 24 Каналу сказав, що пожежу повністю ліквідовано. Попередньо, минулося без постраждалих.

Пізніше в ДСНС додали, що на вулиці Жмеринській зайнявся припаркований автомобіль Skoda Kodiaq. Він згорів повністю, а дві поруч розташовані автівки дещо пошкоджені. Жертв чи постраждалих немає.

Рятувальники загасили пожежу в Києві сьогодні / Фото ДСНС

Про подію спершу написали місцеві телеграм-канали. Місцем інциденту вказали Борщагівку.

На Борщагівці палає чиясь машина,

– повідомили в телеграм-каналі "Мій Київ".

Зауважимо! В Києві є декілька Борщагівок, частина з них – історичні місцевості, частина – назва сіл під Києвом. Судячи з назви вулиці, наведеної в дописі ДСНС, мова про житловий масив Микільська Борщагівка.

Телеграм-канал "Київ Інфо" наголосив, що автівки дві.

Там теж виклали відео від читачів. Ті припустили, що в машинах можуть бути люди. І сказали, що, імовірно, чули саме звук вибуху, після якого спалахнув вогонь.

В столичній поліції написали, що з'ясовують обставини вибуху авто у Святошинському районі.

Попередньо відомо, що відбулось загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки,

– ідеться в дописі.

Поліція зауважила, що інформація про потерпілих поки не надходила. На місці працюють усі профільні служби, які встановлюють обставини події.

