Про наслідки денної атаки на регіон розповів глава Київської ОВА Микола Калашник.

Дивіться також Найагресивніші підрозділи: в 1 ОШП розповіли, кого ворог зібрав на Запорізькому напрямку

Які наслідки атаки на Київщину 17 травня?

За словами чиновника, у Броварському районі внаслідок удару БпЛА пошкоджено будівлю автотранспортного підприємства та два приватні будинки.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На місцях працюють усі необхідні служби. Фіксуємо наслідки атаки та координуємо надання допомоги людям, чиї домівки зазнали пошкоджень,

– йдеться у повідомленні Калашника.

Глава ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що після 13:00 для області та столиці оголосили повітряну тривогу. Влада повідомляла про роботу ППО по ворожих дронах у Києві та області.