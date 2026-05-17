Про наслідки денної атаки на регіон розповів глава Київської ОВА Микола Калашник.
Які наслідки атаки на Київщину 17 травня?
За словами чиновника, у Броварському районі внаслідок удару БпЛА пошкоджено будівлю автотранспортного підприємства та два приватні будинки.
На щастя, постраждалих серед населення немає.
На місцях працюють усі необхідні служби. Фіксуємо наслідки атаки та координуємо надання допомоги людям, чиї домівки зазнали пошкоджень,
– йдеться у повідомленні Калашника.
Глава ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, що після 13:00 для області та столиці оголосили повітряну тривогу. Влада повідомляла про роботу ППО по ворожих дронах у Києві та області.