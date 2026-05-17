Про це інформують кореспонденти Суспільного.
Що відомо про атаку на Київ 17 травня?
Тривога районами столиці почала ширитися близько 13:20. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА курсом на місто о 13:54.
Уже за кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу ППО по ворожих дронах. Він закликав містян перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
У КОВА також зазначили, що сили ППО відбивають російську дронову атаку й на Київщині.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– йдеться в офіційному повідомленні.
На момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Ймовірно, місцева влада повідомить про це згодом.
