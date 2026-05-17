Про це інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Київ 17 травня?

Тривога районами столиці почала ширитися близько 13:20. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА курсом на місто о 13:54.

Уже за кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу ППО по ворожих дронах. Він закликав містян перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

У КОВА також зазначили, що сили ППО відбивають російську дронову атаку й на Київщині.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– йдеться в офіційному повідомленні.

На момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Ймовірно, місцева влада повідомить про це згодом.

