Про це поінформував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Дивіться також Росія атакувала Одещину: які наслідки та чи є постраждалі

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

Монітори писали про рух ракети невстановленого в регіоні близько 12:29. Вибухи прогриміли вже о 12:32.

Вілкул уточнив, що удар спричинив руйнування на об'єкті промислової інфраструктури.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Попередньо, без постраждалих,

– додав він.

До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Варто зазначити, що у ніч на 16 травня Росія запустила майже 300 ворожих дронів та й протягом дня продовжує терор. Завдяки успішній роботі протиповітряної оборони вдалося знищити 269 безпілотників. Попри це, у кількох регіонах зафіксовані влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

Які наслідки російського терору зафіксували в інших регіонах України?

Під ворожий обстріл потрапила Одещина. Відомо, що внаслідок масованої атаки дронів постраждав Ізмаїльський район. Там пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, є постраждалі без тяжких травм. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 39 населених пунктів, а без електроенергії залишаються понад 22 тисячі абонентів.

У ніч на 16 травня ворожі безпілотники атакували Київську область, пошкодивши житловий будинок і комунальне підприємство у Вишгородському районі, де пошкоджено сім транспортних засобів. Відомо, що протиповітряна оборона знищила частину дронів, постраждалих серед цивільного населення немає.

Від ранку Харків перебуває під черговою російською атакою із застосуванням безпілотників. У Київському районі уламки одного з дронів впали на дитячий майданчик. На щастя, у момент падіння там не було дітей, однак сама територія зазнала пошкоджень. Згодом ще один безпілотник влучив у гаражний кооператив. Внаслідок удару виникли руйнування та постраждали троє чоловіків, яких госпіталізували для надання медичної допомоги. Також повідомляється про пошкодження об'єктів метрополітену.